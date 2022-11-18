Taksim'e bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi üzerinde yaptığı keşfe ait en net görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan Taksim'de, korkunç bir patlama yaşandı.

Yaşanan olayda; 6 vatandaşımız şehit olurken, 81 kişi de yaralanmıştı.

Keşif yaptığı en net anlar ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'in 22 Ekim'de cadde üzerinde keşif yaptığı anların en net güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Caddenin en kalabalık yerini tespit etmeye çalıştı

Görüntülerde; üzerinde beyaz bir gömlek, beyaz başörtüsü ve pembe etek olduğu görülen Albashır'ın, Taksim Meydanı'na doğru yürürken aynı zamanda elindeki telefonla etrafın fotoğrafını çektiği görüldü.

Elinden telefonu düşürmeyen Albashır'in, caddenin en kalabalık yerini tespit etmeye çalıştığı belirlendi.

DHA'nın haberine göre; o anları ise güvenlik kameralarında kaydedildi.

Taksim'de teröristin en net keşif görüntüleri VİDEO













