Petrol
86.98
-3.12%
Euro
19.2503
-0.25%
Dolar
18.6221
0.15%
Altın
1.049
-0.33%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
316.510
-0.50%
BTXN Coin
6.56
2.98%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Taksim'de teröristin en net keşif görüntüleri

    Taksim'e bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi üzerinde yaptığı keşfe ait en net görüntüler ortaya çıktı.
    • 18.11.2022 - 21:36
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 21:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim'de teröristin en net keşif görüntüleri

    İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan Taksim'de, korkunç bir patlama yaşandı.

    Yaşanan olayda; 6 vatandaşımız şehit olurken, 81 kişi de yaralanmıştı.

    Keşif yaptığı en net anlar ortaya çıktı

    İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'in 22 Ekim'de cadde üzerinde keşif yaptığı anların en net güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

    Caddenin en kalabalık yerini tespit etmeye çalıştı

    Görüntülerde; üzerinde beyaz bir gömlek, beyaz başörtüsü ve pembe etek olduğu görülen Albashır'ın, Taksim Meydanı'na doğru yürürken aynı zamanda elindeki telefonla etrafın fotoğrafını çektiği görüldü.

    Elinden telefonu düşürmeyen Albashır'in, caddenin en kalabalık yerini tespit etmeye çalıştığı belirlendi.

    DHA'nın haberine göre; o anları ise güvenlik kameralarında kaydedildi.

    Taksim'de teröristin en net keşif görüntüleri VİDEO

    Taksim de teröristin en net keşif görüntüleri #1

    Taksim de teröristin en net keşif görüntüleri #2

    Taksim de teröristin en net keşif görüntüleri #3

    Taksim de teröristin en net keşif görüntüleri #4


    Geçmişten günümüze Dünya Kupası maskotları! 2022 Katar Dünya Kupası maskotu La'eeb...
    Futbol

    Geçmişten günümüze Dünya Kupası maskotları! 2022 Katar Dünya Kupası maskotu La'eeb...

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Manisa'da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü
    3. Sayfa

    Manisa'da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

    Görüş Bildir