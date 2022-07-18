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    Taksim'de ticari taksi denetimi: 14 bin 640 TL para cezası kesildi

    Ticari taksilere yönelik yapılan denetimde para cezası uygulanan 8 araç trafikten men edildi.
    • 18.07.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 09:54
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    Taksim'de ticari taksi denetimi: 14 bin 640 TL para cezası kesildi

    Polis ekipleri yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri, turist ve trafik yoğunluğunun yaşandığı Taksim'de denetim gerçekleştirdi.

    Sürücülerin ehliyetleri incelendi

    Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde yapılan uygulamada durdurulan araçların belgeleri kontrol edildi.

    Ekipler araçların ruhsatını, belediye izin belgelerini ve sürücülerin ehliyetlerini inceledi.

    Taksim'de ceza yiyen taksici: Yaktın bizi VİDEO

    Taksim de ticari taksi denetimi: 14 bin 640 TL para cezası kesildi #1

    8 Taksiye 14 bin 640 TL para cezası

    İHA'nın haberine göre; Denetimlerde ruhsatları olmadığı belirlenen 8 taksiye toplamda 14 bin 640 TL para cezası kesilirken, araçlar bağlanarak trafikten men edildi.

    Taksim de ticari taksi denetimi: 14 bin 640 TL para cezası kesildi #2

    Taksim de ticari taksi denetimi: 14 bin 640 TL para cezası kesildi #3

    Taksim de ticari taksi denetimi: 14 bin 640 TL para cezası kesildi #4

    Taksim de ticari taksi denetimi: 14 bin 640 TL para cezası kesildi #5


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