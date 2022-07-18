Taksim'de ticari taksi denetimi: 14 bin 640 TL para cezası kesildi

Taksim'de ticari taksi denetimi: 14 bin 640 TL para cezası kesildi

Ticari taksilere yönelik yapılan denetimde para cezası uygulanan 8 araç trafikten men edildi.

Polis ekipleri yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri, turist ve trafik yoğunluğunun yaşandığı Taksim'de denetim gerçekleştirdi.

Sürücülerin ehliyetleri incelendi

Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde yapılan uygulamada durdurulan araçların belgeleri kontrol edildi.

Ekipler araçların ruhsatını, belediye izin belgelerini ve sürücülerin ehliyetlerini inceledi.

8 Taksiye 14 bin 640 TL para cezası

İHA'nın haberine göre; Denetimlerde ruhsatları olmadığı belirlenen 8 taksiye toplamda 14 bin 640 TL para cezası kesilirken, araçlar bağlanarak trafikten men edildi.