Polis ekiplerince, taksi şoförlerine yönelik düzenlenen denetimde, turistlere pazarlık yapan şoförün aracı trafikten men edilirken, kurala uymayan sürücülere para cezası verildi.

Taksi şoförleri her geçen gün yeni bir kaosla anılırken, ekipler bu alandaki denetimleri sıklaştırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğine bağlı polis ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Zabıta ekipleri tarafından, Taksim Meydanı'nda saat 18.00 sırlarında ticari taksilere yönelik denetim yapıldı.

Yapılan denetimde, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi.

Turistlerle pazarlık

Denetim noktasında durdurulan 34 TCN 15 plakalı taksi şoförünün, turistlerle pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Pazarlık yapmadığını söyleyen taksi şoförü ile polis memuru diyaloğa girdi.

Taksim'de ticari taksi denetimi: Ceza yağdı ViDEO

"Turiste ayrı Türk'e ayrı muamele yok"

Taksi şoförü ile girdiği diyalogda, taksiye binen herkesin eşit olduğunu söyleyen polis memuru, “Taksi metrenin düğmesine basacaksın, taksimetre ne yazıyorsa o. Turiste ayrı muamele Türk’e ayrı muamele, öyle bir dünya yok. Herkes eşit. Taksimetrenin düğmesi var. Oraya basacaksın. Orası ne yazıyorsa o. Bundan başka bir şey yok.” dedi.

"Haberlere çıkıyorsunuz uslanmadınız"

Yolcuların da beyanı olduğunu da belirten polis memuru, “Yabancı olunca farklı, Türk olunca farklı mı oluyor? Buraya o kadar haber kanalı geliyor. Haberlere çıkıyorsunuz. Hala uslanmadınız.“ dedi.

Taksi trafikten men edildi

Turistler de taksi şoförünün kendileriyle pazarlık yaptığını söyledi.

Denetim noktasında durdurulan ve turistlerle pazarlık yaptığı belirlenen 34 TAF 13 plakalı taksi şoförüne, 2 bin 265 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda ticari taksi trafikten men edilerek, emniyet otoparkına götürülmek üzere bağlandı.

İHA'nın aktarımına göre, yolcularla pazarlık yaptığı belirlenen taksilere toplam 5 bin 469 TL idari para cezası uygulandı.

Fazla yolcu aldığı için uygulama noktasında durdurulan 34 TGE 56 plakalı taksi şoförüne de idari para cezası uygulandı.

Yaya geçidi üzerinde duraklamaya ceza

Aynı zamanda yaya yolu üzerinde durarak müşteri ile konuşan kadın taksi şoförüne, yaya yolu üzerinde beklediği ve yayaların geçişine engel olduğu için idari para cezası uygulandı.

Ceza yiyen kadın taksi şoförü, bir süre polislere sitem ettikten sonra cezayı kabullendi. Kurallara uymayan taksiciler, polis ekipleri tarafından tespit edilerek para cezası uygulandı. Trafikten men edilen taksiler, çekici ile çekilerek emniyet otoparkına götürüldü.

Bölgedeki taksiciler denetlendi

Denetimde 10 araca işaret levhalarına uymadıkları için toplam 1960 TL, yolcularla pazarlık yapan taksicilere toplamda 5 bin 469 TL, toplamda 7 bin 460 TL para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerinde sıklıkla yapılacağı öğrenildi.













