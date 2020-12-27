Taksim'de trafik polisinin eline vuran turist

Taksim’de denetim yapan polis, bir taksiyi durdurup içindeki yolcuları maske takmaları konusunda uyarınca aracın içinde bulunan turist polisle kavga etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından yabancı turistler ile bazı meslek grupları muaf tutulmuştu.

Kısıtlamanın dördüncü haftasının ilk gününde de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

İstanbul’un farklı noktalarında olduğu gibi Taksim Meydanı’nda da polis ekipleri kurulan uygulama noktalarında yoldan geçen araçları tek tek durdurarak denetim yaptı.

Araç sürücülerinin ve yolcularının kısıtlamaya uyup uymadığını denetleyen polis, maske konusunda da uyarılarda bulundu.

POLİS MASKE UYARISI YAPTI

Sıraselviler Caddesi’nin girişinde bulunan uygulama noktasında ekipler, bir ticari taksiyi durdurup incelemek istedi. Araçtaki bir yolcunun maske takmadığını gören trafik polisi, kendisini maske takması konusunda uyardı.

Bunun üzerine hızlı bir şekilde araçtan inen yabancı turist, polisin üzerine yürüyüp koluna vurdu. Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşan polis ise uyarılarına devam ederek, turistin kendisine saldırmasını engellemeye çalıştı.

Taksim’de turist kendisini uyaran polise saldırdı VİDEO

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"BAĞIRMA LAN"

Saldırgan bir tutum içinde olduğu görülen yabancı turist polise "What" diye birkaç kez yüksek sesle bağırınca polis de "Bağırma lan" diye karşılık verdi.

"BENİM POLİSİME NASIL EL KALDIRIYOR"

O sırada durumu gören diğer taksi sürücüleri de olayın büyümemesi için trafik polisi ve yabancı turistin yanına geldi. İçlerinden biri ise, “Hayırdır, o kim yahu? Benim polisime nasıl el kaldırıyor. Ağzını, burnunu kırarım onun.” diyerek turiste tepki gösterdi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Diğer polislerin de olay yerine gelmesiyle yabancı turist gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Kendisine maske takması konusunda uyarıda bulunan trafik polisine saldıran turist, ekip aracıyla karakola götürüldü.