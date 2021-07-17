Taksim'de turist yoğunluğu

Bayram tatili için Türkiye'yi tercih eden turistler, Taksim Meydanı'na akın etti.

Koronavirüs sürecinde tarihinin en boş günlerini yaşayan Taksim Meydanı kısıtlamaların sona ermesiyle hareketlenmeye başladı.

Uzun bir aranın ardından Taksim Meydanı'na ilk defa kalabalık turist grubu geldi.

İSTİKLAL TURİSTLERE KALDI

Rusya ve Ukrayna'dan gelen 80 kişilik öğrenci grubu öğretmen ve rehberleriyle birlikte bol bol fotoğraf çekip alışveriş için İstiklal Caddesi'ne girdi. İstanbullular bayram tatili için kentten ayrılırken, turistler İstiklal'in keyfini çıkardı.

"TURİZM DÜZELMEYE BAŞLADI"

Öğrencileri gezdiren turist rehberi Burak Ortak, "Rusya ve Ukrayna tarafından gelen öğrencilere Taksim Meydanı ve Galata bölgesini gezdireceğiz. Yavaş yavaş turizm düzeliyor. İnsanlar aşılarını olduktan sonra ülkemize geliyorlar. Bu da bizim için tabii ki önemli bir konu. Daha da iyileşmesi için bekliyoruz. Biz her şeyin daha iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Taksim'e turist akını VİDEO