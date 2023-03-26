Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçıştı

İHA
Meteoroloji, Türkiye genelinde yağış beklendiğini duyurdu.
Geç gelen kış, yeniden etkili olacak.
Bazı kesimlerde kar beklenirken çoğunlukla bölgelerde yağış uyarısı verildi.
Taksim'de yağış başladı
İstanbul Taksim'de ise aniden sağanak bastırdı.
Vatandaşlar kaçacak yer aradı
Havanın aniden kararmasıyla başlayan sağanak yağışa kimileri şemsiyeleriyle tedbirli bir şekilde yakalandı, kimi ise hırka veya poşeti kafasına geçirerek kaçıştı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise yağışın dinmesini yakınlardaki otobüs duraklarında bekledi.