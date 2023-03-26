Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçıştı Aniden havanın kararmasıyla bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kaçışmaya başladı.

İHA

Meteoroloji, Türkiye genelinde yağış beklendiğini duyurdu.

Geç gelen kış, yeniden etkili olacak.

Bazı kesimlerde kar beklenirken çoğunlukla bölgelerde yağış uyarısı verildi.

Taksim'de yağış başladı

İstanbul Taksim'de ise aniden sağanak bastırdı.

Vatandaşlar kaçacak yer aradı

Havanın aniden kararmasıyla başlayan sağanak yağışa kimileri şemsiyeleriyle tedbirli bir şekilde yakalandı, kimi ise hırka veya poşeti kafasına geçirerek kaçıştı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise yağışın dinmesini yakınlardaki otobüs duraklarında bekledi.