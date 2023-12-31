Taksim'de yeni yıla saatler kala hareketlilik başladı İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala hareketlilik başladı. Polis, cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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ensonhaber.com

Türkiye yeni yılı bekliyor...

İstanbul'un kalbi Taksim'de yeni yıla saatler kala hareketlilik yaşanıyor.

Yılbaşını İstiklal Caddesi'nde geçirmek isteyenler, yoğunluğa neden oldu.

Polis geniş güvenlik önlemleri aldı

Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler, metrodan çıkanlara ve caddeye gelenlere üst ve çanta araması yapıyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı ekipler de Taksim Meydanı'nda denetim yaptı.

İstanbul'da yılbaşı kutlamalarına kameralı takip

Öte yandan Taksim Meydanı ve çevresine, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu.

Cumhuriyet Anıtı'nın etrafına da polis bariyerleri yerleştirildi.

Gezi Parkı'na konuşlandırılan mobil KGYS aracından da Taksim, kameralarla takip ediliyor.

15 bin kamera ile izlenecek

Gece boyunca Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ağırlıklı olmak üzere 2 bin 500 nokta, 15 bin kamera ile izlenecek.

İzleme neticesinde şüpheli görülen kişilere ve olaylara sahada bulunan ekipler aracılığıyla anında müdahale edileceği öğrenildi.