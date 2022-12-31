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    Taksim'de yılbaşı yoğunluğu

    Taksim'de yılbaşı yoğunluğu

    İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı.
    • 31.12.2022 - 20:06
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 20:21
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    Dünya yeni yıl heyecanı yaşıyor..

    2023'i iple çekenler kutlama hazırlıklarını da tamamlarken, çeşitli yerlerde de eğlenceler düzenleniyor..

    Türkiye'de de yılbaşı kutlamalarının kalbi İstanbul'da atıyor..

    İstiklal'de yılbaşı yoğunluğu

    Yılbaşı için yerli, yabancı binlerce kişi, kentin en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne geldi.

    İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık nedeniyle ziyaretçiler yürümekte güçlük çekti.

    Geniş güvenlik önlemleri alındı

    Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde ve meydan girişindeki güvenlik kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı.

    Polis, meydanda ve İstiklal Caddesi'nde güvenliği sağlamak için devriye gezdi.

    Taksim de yılbaşı yoğunluğu #1

    Taksim de yılbaşı yoğunluğu #2

    Taksim de yılbaşı yoğunluğu #3


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