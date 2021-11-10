Taksim'deki 10 Kasım anma programında bir vatandaş, CHP protokolüne HDP ile ilişkileri nedeniyle tepki gösterdi. Vatandaş, "Atatürk diyemiyorlar. CHP bu. HDP ile ortak. PKK CHP’si” dedi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83’ncü yıl dönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu bölgede tören düzenlendi.

Törene; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve vatandaşlar katıldı.

Tören kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile beraber tören son buldu.

Taksim'deki 10 Kasım programında CHP'ye HDP tepkisi VİDEO



"ATATÜRK DİYEMİYORLAR, PKK CHP'Sİ"

Törenin ardından fotoğraf çekilen CHP'li gruba, bir vatandaş tepki gösterdi.

CHP'nin HDP ile olan ilişkinsinden rahatsız olduğunu dile getiren vatandaş, "Atatürk diyemiyorlar . Nasıl demeyeceğim. Atatürk diyemiyorlar. CHP bu. HDP ile ortak PKK. PKK CHP’si.” ifadelerini dedi.

"PKK İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR ATATÜRK'ÜN PARTİSİNDE"

Alandaki polisler tarafından sakinleştirilen vatandaş sesini yükselttiği için polislerden özür dilerken, "Kusura bakmayın ama doluyum dolu. PKK ile iş birliği yapıyor Atatürk'ün partisinde." diye konuştu.



