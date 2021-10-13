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    Taksim'deki AKM'nin, açılışa yakın son hali görüntülendi

    Açılmasına kısa bir süre kalan AKM'nin içerisinden yeni görüntüler geldi. Modern çizgilerin hakim olduğu AKM'deki alanlar, dikkat çekti.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 13:46
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    Taksim'deki AKM'nin, açılışa yakın son hali görüntülendi

    İstanbul Taksim'de yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim’de kapılarını açmaya hazırlanıyor.

    Açılışı heyecanla beklenen AKM'de son rötuşlar da yapılıyor.

    Geçtiğimiz günlerde tabelasının da asılmasıyla açılışa sayılı günler kala AKM'nin içindeki son durum görüntülendi.

    ÇOK SAYIDA FAALİYET ALANI BULUNUYOR

    Yenilenen binasıyla AKM’nin içerisinde opera salonu, tiyatro salonu, kültür sokağı, sanat galerisi,kütüphane, çocuk sanat merkezi, çok amaçlı salonlar, akustik konser salonları, kafe ve restoranlar bulunuyor.

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #1

    KIRMIZI KÜRENİN İÇERİSİNDE OPERA SALONU

    Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'nin girişinde yer alan dev küre, 15 bin özel seramik parçasından oluşuyor. Çelik konstrüksiyona sahip alan, 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu olarak dizayn edildi.

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #2

    Dev salon, aynı zamanda 118 kişilik bir orkestrayı da alabilecek büyüklükte. Opera salonunun ışık, ses ve akustiği ise en son teknoloji malzemeler kullanılarak tasarlandı.

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #3

    TİYATRO SALONU, 805 KİŞİ KAPASİTELİ

    AKM'nin içerisinde opera binasının yanı sıra dev bir tiyatro salonu da var. Tiyatro salonu 805 kişi kapasiteli ve yine en son teknoloji malzemeler kullanılarak tasarlandı. Tiyatro salonunda ise hummalı çalışmaların devam ettiği dikkat çekiyor.

    Taksim'deki AKM'nin, açılışa yakın son hali görüntülendi VİDEO

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #4

    ÇOK AMAÇLI SALONLARI BULUNUYOR

    Yeni AKM binasının içerisinde yer alan Kültür Sokağı ise gün ışığından yararlanarak tasarlanmış. Kültür sokağında kafe, restoran, sanat galerisi, çocuk sanat merkezi, kütüphane ve çok amaçlı salon da bulunuyor.

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #5

    GÖRKEMLİ TÖRENLE AÇILACAK

    Yeni AKM binası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla görkemli bir törenle kapılarını açacak.

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #6

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #7

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #8

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #9

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #10

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #11

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #12

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #13

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #14

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #15

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #16

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #17

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #18

    Taksim deki AKM nin, açılışa yakın son hali görüntülendi #19

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