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    Taksim'deki bombayı patlatan teröristin komşuları konuştu

    Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın çalıştığı tekstil atölyesinin bulunduğu mahalle sakinleri, olay sonrasında mahalledeki anlarını anlattı.
    • 14.11.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 16:02
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    Taksim'deki bombayı patlatan teröristin komşuları konuştu

    Taksim'de dün 16.20 sıralarında elim patlama sonrasında her an yeni bir gelişme yaşanıyor.

    6 vatandaşın şehit olduğu patlama sonrasında terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1.200 güvenlik kamerası incelendi.

    Bunun üzerine ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler üzerinde bulunan bir iş yerine gittiğini tespit etti.

    Adrese operasyon düzenlendi

    Konfeksiyon atölyesi olarak kullanılan iş yerine, gece geç saatlerde operasyon düzenlendi.

    Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın Küçükçekmece'de bir evde olduğu bilgisine ulaşılmasının ardından hain terörist kıskıvrak yakalandı.

    Taksim deki bombayı patlatan teröristin komşuları konuştu #1

    Mahalle sakinleri konuştu

    İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın  çalıştığı iş yerinin bulunduğu mahalle sakinleri konuştu.

    "Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti"

    Kazımkarabekir Mahalle esnafı Nazik Demir, "Şahsen tanımıyorum, arada buradan geçerken görüyordum. Cadde üzerinde görüyordum, hatta dün de 13.00-13.30 sıralarında gördüm. Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti. Hiç dükkanımdan alışveriş yapmadı. Hiç diyaloğum olmadı. Günübirlik görüyorduk. 20-25 gündür buralarda görünmeye başladı. Daha önce görmüyorduk. Dün de gayet sakindi, yanında ufak bir çocuk vardı. Önünde yürüyordu. Beraber geçtiler." dedi.

    Taksim deki bombayı patlatan teröristin komşuları konuştu #2

    Teröristin alışveriş yaptığını söyledi

    DHA'nın haberine göre, bir başka mahalle sakini de teröristin zaman zaman markete gelerek alışveriş yaptığını ifade etti.

    Taksim deki bombayı patlatan teröristin komşuları konuştu #3

    Taksim deki bombayı patlatan teröristin komşuları konuştu #4

    Taksim deki bombayı patlatan teröristin komşuları konuştu #5

    Taksim deki bombayı patlatan teröristin komşuları konuştu #6

    Taksim deki bombayı patlatan teröristin komşuları konuştu #7


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