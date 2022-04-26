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    Taksim'deki eylemde provokatif pankartlar dikkat çekti

    Taksim'deki eylemde provokatif pankartlar dikkat çekti

    Gezi Parkı davasında verilen kararlara yönelik Taksim'de gösteri düzenleyen grup, meşru iktidara yönelik provokatif pankartlar açtı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 20:18
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 20:37
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    Gezi Parkı davasında verilen mahkeme kararları sonrası bazı şahıslar protesto gösterisi düzenledi.

    TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin önünde saat 19.00'da başlayan eylemde mahkemenin verdiği karar protesto edildi.

    Eyleme katılan göstericiler ellerindeki pankartlarla slogan attı.

    İntikam pankartları açtılar

    Meşru iktidara yönelik intikam pankartları açan provokatif grup, sloganlarıyla mahkeme kararını tanımadıklarını duyurdu.

    Polisin uyarısına rağmen dağılmayan grup, daha sonra ara sokaklara doğru ilerleyerek eyleme devam etti.

    Taksim deki eylemde provokatif pankartlar dikkat çekti #1


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