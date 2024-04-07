Taksim'deki gösteriye polisin müdahale anı İstanbul Taksim'de düzenlenen İsrail protestosunda, polis ekipleri ve göstericiler arasında zaman zaman gergin dakikalar yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Dün İstanbul Taksim'de İsrail'in Gazze'de yaptıklarına tepki gösteren bir grup, protesto düzenledi.

Düzenlenen protestoda ortalık karıştı.

Taksim'de toplanan grup ve polis ekipleri arasında zaman zaman gerginlikler de yaşandı.

Polisin müdahale anı

Yapılan protestodan sonra bir grup dağılırken, bölgede kalan bir grup ise tüm uyarılara rağmen dağılmadı. Bölgeden ayrılmayan grup, devlet büyüklerine hakaret ederek, güvenlik güçlerine ise zorluk çıkardı.

Güvenlik güçlerinin işini yapmaya çalıştığı sırada ise bir gösterici, kadın polisin suratına tükürdü.Polisin suratına tüküren göstericinin o anları, sosyal medyada gündeme getirildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır.

Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." dedi.