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    Taksim'deki patlama bir iş yerinin kamerasına yansıdı

    Taksim İstiklal Caddesi'nde bugün en yoğun saatlerde meydana gelen patlama sırasında bir iş yerinde bulunan vatandaşlar tedirgin anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2022 - 17:31
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    Taksim'deki patlama bir iş yerinin kamerasına yansıdı

    İstanbul'un Taksim ilçesinin en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralı olduğu öğrenildi.

    Caddenin bir çok noktasından duyulan patlamanın ardından vatandaşlar panik halinde olay yerinden uzaklaştı.

    İş yeri kamerasında patlama anı

    Patlamanın yaşandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde yemek alan vatandaşlar ve çalışan görevlilerin patlamayla birlikte nasıl panik yaşadığı görülüyor..

    Taksim'deki patlama bir iş yerinin kamerasına yansıdı VİDEO

    Cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı

    Öte yandan, İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatılırken, güvenlik amacıyla Taksim civarındaki binalardan dışarı çıkışlara izin verilmiyor.

    Taksim deki patlama bir iş yerinin kamerasına yansıdı #1

    Taksim deki patlama bir iş yerinin kamerasına yansıdı #2


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