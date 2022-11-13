Taksim'deki patlamaya ilişkin siyasilerden taziye mesajı

Taksim'deki patlamada hayatını kaybedenler için siyasiler, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

Türkiye, bugün patlama ile sarsıldı.

İstanbul Taksim'in en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi'nde, bugün en yoğun saatlerde bir patlama meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; yaşanan olayda 6 kişinin öldüğünü, 53 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Siyasilerden taziye mesajı

Patlamada hayatını kaybedenler için siyasiler, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerin kullandı.

Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldiğini ve can kayıplarının olduğunu üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Başımız sağ olsun." dedi.

Ahmet Davutoğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Başımız sağ olsun. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Ali Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Çok üzgünüm. Can kaybının artmamasını umut ediyorum" ifadelerini yer verdi.

Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de "İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlama haberini üzüntüyle takip ediyorum. Patlamada hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.