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    Taksim'deki patlamaya ilişkin siyasilerden taziye mesajı

    Taksim'deki patlamada hayatını kaybedenler için siyasiler, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.
    • 13.11.2022 - 20:04
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 20:11
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    Taksim'deki patlamaya ilişkin siyasilerden taziye mesajı

    Türkiye, bugün patlama ile sarsıldı.

    İstanbul Taksim'in en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi'nde, bugün en yoğun saatlerde bir patlama meydana geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; yaşanan olayda 6 kişinin öldüğünü, 53 kişinin de yaralandığını bildirdi.

    Siyasilerden taziye mesajı

    Patlamada hayatını kaybedenler için siyasiler, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

    Kemal Kılıçdaroğlu

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

    Taksim deki patlamaya ilişkin siyasilerden taziye mesajı #1

    Meral Akşener

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerin kullandı.

    Taksim deki patlamaya ilişkin siyasilerden taziye mesajı #2

    Temel Karamollaoğlu

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldiğini ve can kayıplarının olduğunu üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Başımız sağ olsun." dedi.

    Taksim deki patlamaya ilişkin siyasilerden taziye mesajı #3

    Ahmet Davutoğlu

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Başımız sağ olsun. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

    Taksim deki patlamaya ilişkin siyasilerden taziye mesajı #4

    Ali Babacan

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Çok üzgünüm. Can kaybının artmamasını umut ediyorum" ifadelerini yer verdi.

    Taksim deki patlamaya ilişkin siyasilerden taziye mesajı #5

    Muharrem İnce

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de "İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlama haberini üzüntüyle takip ediyorum. Patlamada hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

    Taksim deki patlamaya ilişkin siyasilerden taziye mesajı #6


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