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    Taksim'deki platform ve bayraklar kaldırıldı

    İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının ardından oluşturulan platform ve bayraklar, kaldırıldı.
    • 17.11.2022 - 18:48
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    Taksim'deki platform ve bayraklar kaldırıldı

    Türkiye, 13 Kasım Pazar günü Taksim'deki bomba saldırısıyla sarsıldı.

    İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada, 6 kişi hayatını kaybederken 81 vatandaş da yaralandı.

    Hain terör saldırısının ardından, Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatılmıştı.

    Ayrıca, patlamanın yaşandığı yerde de anıt platform oluşturulmuş, ziyaretçiler buraya gelerek hayatını kaybedenler için karanfil bırakmıştı.

    Bayraklar ve platform, kaldırıldı

    Akşam saatlerinde ise caddede bulunan bayraklar ve platform, Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; vatandaşların da platformun üzerine bırakılan karanfilleri hatıra olarak saklamak için topladığı görüldü.

    Taksim deki platform ve bayraklar kaldırıldı #1

    Taksim deki platform ve bayraklar kaldırıldı #2

    Taksim deki platform ve bayraklar kaldırıldı #3


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