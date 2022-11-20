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    Taksim'deki saldırıda eşini ve çocuğunu kaybeden anne: Kanları yerde kalmayacak

    Taksim'deki saldırıda eşini ve çocuğunu kaybeden anne: Kanları yerde kalmayacak

    Taksim'deki hain saldırıda eşi Yusuf Meydan'ı ve kızı Ecrin'i kaybeden anne Mevlüdiye Meydan, "Eşimin ve çocuğumun kanı yerde kalmayacak, Allah razı olsun sözlerini tuttular" dedi.
    • 20.11.2022 - 21:16
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    İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan Taksim'de, 13 Kasım'da, korkunç bir patlama yaşandı.

    Yaşanan terör saldırısında, 6 vatandaşımız şehit oldu.

    Şehit olanlar arasında, 34 yaşındaki Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan da yer aldı.

    Anne konuştu

    Yusuf Meydan'ın ailesi, Adana’daki evlerinde taziyeleri kabul ederken anne Mevlüdiye Meydan TRT Haber'e konuştu.

    Taksim'deki saldırıda eşini ve çocuğunu kaybeden anne: Kanları yerde kalmayacak

    "En azından çocuğumun ve eşimin kanı yerde kalmayacak"

    Meydan, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı desteklediğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

    "Bana o zaman Süleyman Soylu söz vermişti, 'Sen sadece dik dur.' dedi. 'Biz kanını yerde bırakmayacağız.' dedi eşinin ve çocuğunun. Allah razı olsun sözlerini tuttular.

    En azından çocuğumun ve eşimin kanı yerde kalmayacak, oradaki bütün insanların kanı yerde kalmayacak. Yüreğime en azından biraz su serpildi. Onların da yanına kar kalmasın yaptıkları benim ciğerim yandı."

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    Taksim deki saldırıda eşini ve çocuğunu kaybeden anne: Kanları yerde kalmayacak #1

    Taksim deki saldırıda eşini ve çocuğunu kaybeden anne: Kanları yerde kalmayacak #2

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    Taksim deki saldırıda eşini ve çocuğunu kaybeden anne: Kanları yerde kalmayacak #4

    Taksim deki saldırıda eşini ve çocuğunu kaybeden anne: Kanları yerde kalmayacak #5


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