Taksim'deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi

Taksim'deki hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımızın cenazeleri düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Şehitlerimizin yakınlarının sözleri yürekleri yaktı.

Türkiye, dün Taksim'deki hain saldırıda şehit olan vatandaşlarına ağlıyor.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın memleketlerinde cenaze törenleri düzenlendi.

Saldırıda şehit olan anne kız Arzu ve Yağmur Uçar'ın naaşları, İstanbul Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Camii’ne getirildi.

Türkiye şehitlerine veda etti

İkindi namazını müteakip düzenlenen törene yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar katıldı.

Eski karısının ve kızının tabutuna sarılan Nurettin Uçar, gözyaşlarını boğuldu.

Anne kızın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

Baba Nurettin Uçar'ın o anları yürekleri yakarken bir diğer cenaze töreni de hain saldırıda hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Elif Topkara için düzenlendi.

Ayazağa Merkez Camii'ndeki cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı babalar Mustafa Topkara, Abdi Köseoğlu ve aile yakınları katıldı.

Taksim’deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden anne kız son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

Topkara çifti son yolculuğuna uğurlandı

Burada basın mensuplarına konuşan Mustafa Topkara, "Halasının yanına bıraktılar çocukları, hadi biraz dışarı çıkalım dediler. Yapacak bir şey yok." dedi.

Kızının tabutuna kapanan Abdi Köseoğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Talihsiz çift, cenaze namazının kılınmasının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba kızın cenazeleri Adana'da defnedildi

Bombalı saldırıda şehit olan Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in cenazeleri, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Adana Kabasakal Mezarlığı’nda Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin Meydan’ın (9) cenaze namazını, İl Müftüsü Mehmet Taşçı kıldırdı.

Baba Yusuf ve kızı Ecrin’e ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Tabutlar cenaze aracına konulduktan sonra anne Mevlide Meydan, "Gösterin bana, bebeğimi istiyorum." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Taksim patlamasında hayatını kaybeden baba kız son yolculuklarına uğurlandı ViDEO

Acılı anne fenalık geçirdi

Fenalık geçiren anne Mevlide Meydan, ambulansa bindirildi.

Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan’ın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.