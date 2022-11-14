Petrol
95.19
-0.83%
Euro
19.187
-0.17%
Dolar
18.5943
0.27%
Altın
1.052
-0.17%
Borsa
4550
2.12%
Bitcoin
325.931
2.38%
BTXN Coin
6.68
9.86%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C
    Taksim'deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi

    Taksim'deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi

    Taksim'deki hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımızın cenazeleri düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Şehitlerimizin yakınlarının sözleri yürekleri yaktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 16:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, dün Taksim'deki hain saldırıda şehit olan vatandaşlarına ağlıyor.

    İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın memleketlerinde cenaze törenleri düzenlendi.

    Saldırıda şehit olan anne kız Arzu ve Yağmur Uçar'ın naaşları, İstanbul Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Camii’ne getirildi.

    Türkiye şehitlerine veda etti

    İkindi namazını müteakip düzenlenen törene yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar katıldı.

    Eski karısının ve kızının tabutuna sarılan Nurettin Uçar, gözyaşlarını boğuldu.

    Anne kızın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

    Baba Nurettin Uçar'ın o anları yürekleri yakarken bir diğer cenaze töreni de hain saldırıda hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Elif Topkara için düzenlendi.

    Ayazağa Merkez Camii'ndeki cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı babalar Mustafa Topkara, Abdi Köseoğlu ve aile yakınları katıldı.

    Taksim’deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden anne kız son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

    Taksim deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi #1

    Topkara çifti son yolculuğuna uğurlandı

    Burada basın mensuplarına konuşan Mustafa Topkara, "Halasının yanına bıraktılar çocukları, hadi biraz dışarı çıkalım dediler. Yapacak bir şey yok." dedi.

    Kızının tabutuna kapanan Abdi Köseoğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı.

    Talihsiz çift, cenaze namazının kılınmasının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Taksim deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi #2

    Baba kızın cenazeleri Adana'da defnedildi

    Bombalı saldırıda şehit olan Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in cenazeleri, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

    Adana Kabasakal Mezarlığı’nda Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin Meydan’ın (9) cenaze namazını, İl Müftüsü Mehmet Taşçı kıldırdı.

    Baba Yusuf ve kızı Ecrin’e ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Tabutlar cenaze aracına konulduktan sonra anne Mevlide Meydan, "Gösterin bana, bebeğimi istiyorum." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

    Taksim patlamasında hayatını kaybeden baba kız son yolculuklarına uğurlandı ViDEO

    Taksim deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi #3

    Acılı anne fenalık geçirdi

    Fenalık geçiren anne Mevlide Meydan, ambulansa bindirildi.

    Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan’ın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Cenazeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

    Taksim deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi #4

    Taksim deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi #5

    Taksim deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi #6

    Taksim deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi #7

    Taksim deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi #8

    Taksim deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi #9

    Taksim deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi #10

    Taksim deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi #11

    Taksim deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi #12

    Taksim deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi #13

    Taksim deki saldırıda şehit olan vatandaşlarımız defnedildi #14


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Trabzon'da hamsi, balık tezgahlarını şenlendirdi
    Ekonomi

    Trabzon'da hamsi, balık tezgahlarını şenlendirdi

    Konya'da LPG tankının patlamasıyla iş yerinin kapısı yerinden söküldü
    İç Haber

    Konya'da LPG tankının patlamasıyla iş yerinin kapısı yerinden söküldü

    Görüş Bildir