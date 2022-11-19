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    Taksim'deki saldırıda yaralananların sağlık durumları

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanarak hastaneye kaldırılan 81 kişiden 71'inin taburcu olduğunu açıkladı.
    • 19.11.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 16:24
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    Taksim'deki saldırıda yaralananların sağlık durumları

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 13 Kasım günü terör eylemi gerçekleştirildi.

    İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırıyla ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

    Patlamada 4’ü olay yerinde, 2’si ise hastanede olmak üzere 6 kişi can verdi.

    81 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    "2 hastamız yoğun bakımda"

    Sağlık durumları yakından takip edilen yaralılarla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor."

    Taksim deki saldırıda yaralananların sağlık durumları #1

    Taksim deki saldırıda yaralananların sağlık durumları #2


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