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    Taksim'deki saldırıya ilişkin 5 şüpheliye daha tutuklama talebi

    Taksim'de yaşanan bombalı terör saldırısında, aralarında Azez'de yakalanarak İstanbul'a getirilen 'Hüsam' kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5 şüpheli, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.
    • 21.11.2022 - 16:54
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    Taksim'deki saldırıya ilişkin 5 şüpheliye daha tutuklama talebi

    Taksim İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022 Pazar günü, bombalı bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

    Yaşanan olayda, ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralandı.

    Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden, bombayı beton saksı kenarına yerleştiren şüpheli Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    5 şüpheliye daha tutuklama talebi

    Gözaltına alınan ve aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5 şüpheli, daha emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre; adliyeye getirilen 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    Taksim deki saldırıya ilişkin 5 şüpheliye daha tutuklama talebi #1


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