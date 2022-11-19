Taksim şehitlerinin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısına uğrayan vatandaşların ilçede isimlerinin yaşatılacağını söyledi.

İstiklal Caddesi'ndeki 13 Kasım Pazar günü terör saldırısında; 38 yaşındaki Arzu Özsoy ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar, 34 yaşındaki Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin, 40 yaşındaki Adem Topkara ve 27 yaşındaki eşi Mukaddes Elif Topkara adlı vatandaşlarımız şehit düşmüştü.

Terör saldırısının yaşandığı alanda açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını hatırlattı ve saldırıda yaşamını yitirenlerin isimlerini ilçede yaşatacaklarını söyledi.

"Şehit çocuklarımızın isimlerini vereceğiz"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Burada şehit olan insanlarımız, yavrularımız, bebeklerimiz var. Beyoğlu Belediyesi olarak onların isimlerini meydan, çocuk bahçesi, kültür ve sanat merkezi gibi yerlere vereceğiz. Beyoğlu'nda çocuk bahçeleri açıyoruz. Bu yerlere şehit çocuklarımızın isimlerini vereceğiz inşallah." konuştu.

"Devletimiz çok büyüktür"

İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yanık, alanda yaptığı açıklamada, "Burada bu menfur saldırıyı planlayanlar her ne mesaj vermek istiyorsa, bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyüktür ve yüce Türk milleti, onun arkasında dimdik sağlam durur. Onlar da nasıl alıyorlarsa bu mesajı öyle alsınlar." ifadelerini kullandı.

"Soyadımız Türkiye"

Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Başkanı Fuat Bodur ise terörle mücadeledeki kararlı duruşlarından dolayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere devlet kurumlarına teşekkür ettiklerini dile getirerek, "Bizim adımız Diyarbakır, bizim adımız Mardin, soyadımız Türkiye." dedi.

AA'nın haberine göre; terör saldırısını kınayan Tüm Sivil Toplum Kuruluşları 81 İl Platformu Kadın Kolları Genel Başkanı Derya Züleyha Yılmaz da "Dün olduğu gibi bugün de insanı ve insanlığı katleden canavar ruhlu bu şeytani hainler şunu bilsinler ki vatanımıza, milletimize, değerlerimize yapılan en ufak bir saldırı veya bir ihanet 85 milyonun birliğini, dirliğini, kardeşliğini bozmamıştır ve bozamayacaktır." diye konuştu.​​