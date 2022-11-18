Taksim'deki terörist 9 gün önce aynı yerde keşif yaptı

Taksim'deki terörist 9 gün önce aynı yerde keşif yaptı

İstiklal Caddesi Taksim Meydanı'ndaki terör saldırısında bulunan terörist Ahlam Albashır'ın, saldırıdan tam olarak 9 gün önce cadde üzerine keşif yaptığı anlara ait güvenlik kayıtları ortaya çıktı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım gübü akşam saatlerinde, terörist Ahlam Albashır'ın bombalı saldırıda bulunması üzerine 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde 9 gün önce etrafı gezip keşif yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kot pantolonlu ve başörtülü Albashır'ın 4 Kasım, saat 17.30 sıralarında caddede yürüdüğü görülüyor.

Keşif yaparken de elinde gül taşıdı

AA'dan edilen bilgiler sonucu, görüntülerde, bölgede keşif yaptığı anlaşılan terörist Albashır'ın patlamanın yaşandığı gün de elinde taşıdğı güle benzer yine elinde gül taşıması dikkati çekiyor.

Taksim'deki terörist 9 gün önce aynı yerde keşif yaptı ViDEO