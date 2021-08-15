Türkiye'de turistlere karşı iki farklı taksici davranışı

İranlı çifti 1 kilometre uzaklıktaki nikah dairesine götüren taksicinin fazla ücret istemesi tepki çekerken, aracında 20 bin lira unutulan taksicinin parayı sahibine ulaştırması takdir topladı.

Son günlerde gündemden düşmeyen, taksicilerin turistlerden fazla para almasıyla ilgili yaşananlara bir yenisi daha eklendi.

İngiltere'de yaşayan ve Türkiye'de evlenecek olan İran uyruklu Daniella Zogheib ve Aziz Khoury, Taksim Meydanı'nda kaldıkları otelden gelinlik ve damatlıklarıyla çıkarak taksiye bindi.

TAKSİM'DEN MAÇKA'YA 200 LİRA İSTEDİ

Çift, nikahları için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Maçka Şişli Evlendirme Dairesi'ne geldi. Burada taksici damattan 200 lira istedi. Damat Aziz Khoury, fazla para istemesi nedeniyle taksiciye tepki gösterdi. Damat, en mutlu gününde şoförle daha fazla tartışmamak için 100 lira verdi. Gelin ve damatla birlikte takside bulunan iki arkadaşının, bu paranın da fazla olduğunu söylemesi üzerine taksici damada 30 lira üstü vererek olay yerinden uzaklaştı.

Taksim'den Maçka'ya 1 kilometrelik yola 200 lira istedi

ŞOFÖRÜN UYANIKLIĞINI GAZETECİ ÖNLEDİ

Bu sırada yaşanan tartışmayı gören DHA muhabiri, tercüman aracılığı ile iletişim kurduğu damada, taksi şoförünün fazla para alarak gittiğini söyledi. Basın mensuplarının çekim yaptığını gören taksi şoförü park alanından geri gelerek damada 40 lira daha verdi. Taksici, 200 lira istediği mesafe için 30 lira almak zorunda kaldı.

TAKSİSİNDE UNUTULAN 20 BİN LİRAYI SAHİBİNE ULAŞTIRDI

Başka bir semtte ise diğer taksi sürücülerine örnek olacak bir olay yaşandı.

Yabancı uyruklu uyruklu Ecratullah Sattari, Fatih Vezneciler’den Taksi Sürücüleri Birliği (TSB) üyesi Yüksel Köroğlu’nun 34 TJY 74 plakalı taksisine bindi. Ardından Köroğlu genci istediği yer olan Taksim’e bıraktı. Köroğlu ardından başka bir müşteriyi aracına alarak Kasımpaşa’ya gitti. Müşteri indikten sonra Köroğlu dikiz aynasından bir çantanın olduğunu fark etti. Son inen müşterilerin olduğunu sanan Köroğlu peşlerinden giderek onlara sordu. Ancak kendilerine ait olmadıkları söylemleri üzerine Köroğlu, çantayı alarak yabancı uyruklu genci aldığı ve bıraktığı noktalara gitti. Buralarda dakikalarca bekleyen Köroğlu gence ulaşamayınca soluğu Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği’nde aldı. Taksici buraya geldiğinde kapıda kendisini yabancı uyruklu genç Sattari karşıladı. Taksici Köroğlu’nu görür görmez sevinçle boynuna atlayan genç, hem taksiciye hem de emniyet güçlerine teşekkür etti. Taksiciden parayı eksiksiz teslim alan genç, 250 lira da ödül verdi. Genç ardından karakoldan ayrıldı.

Olayla ilgili konuşan taksici Yüksel Köroğlu, “2 yıldır bu işi yapıyorum ilk kez böyle bir şeye şahit oldum. En son inenlere ait zannettim ancak onlar bizim değil deyince ilk müşterimin olduğunu anladım. Parayı ulaştırmak için iletişim bilgisini bulmak amaçlı hemen çantayı açtım ve içerisinde para ile elbise gördüm. Tabi hemen tedirginlik yaşadım, rahat olamadım. Parayı saydım ve 20 bin lira olduğunu gördüm. Para bende olduğu için çalışmayı bıraktım ve parayı nasıl ulaştırabilirimin peşine düştüm. Önce Vezneciler’e gittim ancak kimseyi bulamadım. Taksim’de onları bıraktığım yere gittim ancak orada da bulamadım.” dedi.

İstanbul'da aracında bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden taksici

"KARAKOL KAPISINDA SEVİNÇTEN BOYNUMA ATLADI"

Köroğlu, “Sonra bu durumu Taksi Sürücüleri Birliği ailesiyle paylaştım, aramızda yaptığımız istişareler sonucunda Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'ne gitmeye karar verdik. Karakolun kapısına geldiğimde turist arkadaşlarla orada karşılaştık. Onların da beni aradığını öğrendim, çok sevindiler ve hemen boynuma atladılar. Murat komiserle birlikte paraları sayıp kendilerine teslim ettik. Benim için mutlu biten bir gün oldu, bana bulundukları ikramla da arkadaşlıklarımla yemeğe gittim.” diye konuştu.