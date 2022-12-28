Taksimetre ayar ücreti 2023: Taksimetre ayarı nasıl yapılır, kaç TL?

Taksi ücretlerine gelen zammın ardından taksi sahipleri ve şoförleri taksimetre ayarlarını yaptırıyor. Peki taksimetre ayarı nasıl yapılır, ne kadar? Taksimetre ayar ücret kaç TL?

İstanbul'da 2023 yılında geçerli olacak ulaşım ücretleri belli oldu. Yüzde 29'luk zamdan taksiler de nasibini aldı.

Taksi ücretlerine yüzde 29.10 oranında gelen zammın ardında taskimetre açılış ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye çıktı. Ayrıca kısa mesafe ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya çıktı.

Akabinde ise taksi sahipleri ve sürücüleri taksimetre ayarı yapmak için yola çıkacak.

Geçtiğimiz yıllarda 1 dakikalık taksimetre ayar ücreti için fahiş fiyatlar istendiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bu neden taksimetre ayar ücreti ne kadar merak konusu oldu.

Peki 2023 taksimetre güncelleme ücreti ne kadar? 2023 taksimetre ayarı ne kadar yapılır? Taksimetre ayar ücreti kaç TL?

2023 taksimetre ayar ücreti

Taksimetreler genel hatlarıyla zaman/mesafe ölçmektedir. Ardından aldığı verileri ücretin para birimine çevirmesini gerçekleştirir.

2022 yılı için taksimetre ayarı ücreti 132 TL artı KDV olarak belirlenmişti.

2023 taksimetre güncelleme ücretleri henüz belli olmadı. Taksimetreleri ayarlatmak isteyen araç sahipleri gidecekleri istasyonu telefon ile arayarak fiyat bilgisi alabilirler.