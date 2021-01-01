Taksimetre için alınan ücret taksicileri isyan ettirdi

Taksimetrelerini güncelletmek için saatlerce kuyrukta bekleyen taksiciler, 1 dakikalık işlem için 663 lira ödemek zorunda.

İstanbul’da yapılan taksi ücretlerine zam kararının ardından taksiciler, yılın ilk gününde taksimetrelerini güncellemek için sıraya girdi.

Taksiciler, sabah saatlerinden itibaren taksimetrelerin güncellendiği Yenikapı’daki etkinlik alanına akın etti.

SIRA KAVGALARI ÇIKTI

Kilometrelerce kuyruk oluşturan taksiciler arasında, zaman zaman sıra nedeniyle tartışma yaşandı. Bazı taksiciler, sabahın erken saatlerinde gelerek sıraya girdiklerini söyledi.

Taksimetrelerin yeni tarifeye güncellenmesi için taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu VİDEO

YENİKAPI'DAN LALELİ'YE UZANAN SIRA

Kalabalık sebebiyle Yenikapı mevkisinden Laleli bölgesine kadar taksi sırası oluştu.

1 DAKİKALIK İŞLEM 663 LİRA

Sıra kendisine gelen taksiciler ikinci bir şok daha yaşadı.

1 dakikada yapılan güncelleme işlemi için taksicilerden 663 lira talep edildi.

Bu ücreti ödemek zorunda kalan taksiciler, pandemi döneminde işlerin zaten düşük olduğunu, bu bedeli güçlükle ödediklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 23 Aralık 2020'de taksi ücretlerine yüzde 11 zam kararı alınmıştı.