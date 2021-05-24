Erkek meselesi yüzünden kavga eden Faslı 2 kadın turistten biri, kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine soyunarak direnmeye çalıştı.

Taksim Meydanı'nda gezinen Fas uyruklu 2 kadın turist arasında erkek arkadaş meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Kadınların tartışması kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınları, çevredeki polis ekipleri güçlükle ayırdı

Taksim'in ortasında soyunan Faslı kadın VİDEO

GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN SOYUNDU

Kavganın ardından ekipler, kadınları ifadeleri alınmak üzere polise merkezine götürmek istedi. Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeye başladı. Polis aracına binmek istemeyen kadın, yol ortasında soyunmaya başladı. Ekiplerin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.

BİR HAFTADA İKİNCİ VAKA

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Taksim Meydanı'nda benzer bir olay daha yaşanmıştı. Madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı turist kadın, çırılçıplak soyunmasının ardından vatandaşların tepkileriyle karşılaşmıştı. Daha sonra üstünü giyen kadın, bölgeden uzaklaşmıştı.

Taksim'deki Faslı turist çırılçıplak soyundu