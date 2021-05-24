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    Taksim'in ortasında soyunan Faslı kadın

    Erkek meselesi yüzünden kavga eden Faslı 2 kadın turistten biri, kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine soyunarak direnmeye çalıştı.
    • DHA
    • 24.05.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 12:38
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    Taksim'in ortasında soyunan Faslı kadın

    Taksim Meydanı'nda gezinen Fas uyruklu 2 kadın turist arasında erkek arkadaş meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

    Kadınların tartışması kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınları, çevredeki polis ekipleri güçlükle ayırdı

    Taksim'in ortasında soyunan Faslı kadın VİDEO

    GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN SOYUNDU

    Kavganın ardından ekipler, kadınları ifadeleri alınmak üzere polise merkezine götürmek istedi. Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeye başladı. Polis aracına binmek istemeyen kadın, yol ortasında soyunmaya başladı. Ekiplerin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.

    BİR HAFTADA İKİNCİ VAKA

    Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Taksim Meydanı'nda benzer bir olay daha yaşanmıştı. Madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı turist kadın, çırılçıplak soyunmasının ardından vatandaşların tepkileriyle karşılaşmıştı. Daha sonra üstünü giyen kadın, bölgeden uzaklaşmıştı.

    Taksim'deki Faslı turist çırılçıplak soyundu

    Taksim in ortasında soyunan Faslı kadın #1

    Taksim in ortasında soyunan Faslı kadın #2

    Taksim in ortasında soyunan Faslı kadın #3

    Taksim in ortasında soyunan Faslı kadın #4

    Taksim in ortasında soyunan Faslı kadın #5

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