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- Taksim'in ortasında soyunan Faslı kadın
Taksim'in ortasında soyunan Faslı kadın
- DHA
- 24.05.2021 - 12:04
- Güncelleme : 24.05.2021 - 12:38
Taksim Meydanı'nda gezinen Fas uyruklu 2 kadın turist arasında erkek arkadaş meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Kadınların tartışması kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınları, çevredeki polis ekipleri güçlükle ayırdı
Taksim'in ortasında soyunan Faslı kadın VİDEO
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN SOYUNDU
Kavganın ardından ekipler, kadınları ifadeleri alınmak üzere polise merkezine götürmek istedi. Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeye başladı. Polis aracına binmek istemeyen kadın, yol ortasında soyunmaya başladı. Ekiplerin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.
BİR HAFTADA İKİNCİ VAKA
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Taksim Meydanı'nda benzer bir olay daha yaşanmıştı. Madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı turist kadın, çırılçıplak soyunmasının ardından vatandaşların tepkileriyle karşılaşmıştı. Daha sonra üstünü giyen kadın, bölgeden uzaklaşmıştı.
Taksim'deki Faslı turist çırılçıplak soyundu