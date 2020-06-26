Taksitleri ödenmeyen telefonlara kapanma riski

Operatör üzerine kampanyayla alınan cep telefonlarıyla ilgili düzenlenen yasa, vatandaşın hoşuna gitmeyecek.

2019 yılında yürürlüğe giren ancak uygulanmayan, taahhütle satılan kampanyalı cep telefonlarını kapsayan yasa ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

Şimdiye dek uygulanmayan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından binlerce telefon kullanıma kapatılacak.

YASA HANGİ TELEFONLARI KAPSIYOR?

Tüketicinin borcunu ödememesi üzerine kara liseteye alınacak olan operatörlerin taahhütlü kampanyalarla sattıkları cep telefonları ve 7 yıldır kullanılmayan cihazların IMEI’leri de kara listeye alınacak.

Bir kenara atılan eski telefonlara kayıtlı IMEI numaralarının, kaçak şekilde yurda sokulan veya çalıntı telefonların IMEI numaraları ile değiştirilerek kullanıma açılmalarının önüne geçilecek.

OPERATÖRLER TALEP ETTİ, UYGULAMA DURDURULDU

22 yıldır Kırıkkale'de telefon sektöründe çalışan Serkan Üstüner 2019'da çıkarılan yasanın, operatörlerin Bilişim ve Teknoloji Kurumlarına (BTK) yaptıkları talep üzerine uygulamaya konulmadığını öne sürdü.

YASA HER AN UYGULAMAYA GEÇEBİLİR

Üstüner, "2019 yılında hat üzerine temlikli olarak 12 ay taksitle alınan telefonların borcu bitene kadar kullanabileceğini, borcu bittikten sonra kullanıma açılacağını o ödenmeyen telefonların da kara listeye alınacağı diye bir yasa çıkarıldı. Operatörlerin o zaman ki talepleri doğrultusunda şu ana kadar o yasa uygulanmadı. Normalde var ama yasa uygulanmadı. Birkaç gün önce bu yasayı biraz daha genişletip beyaz eşya ve araba gibi bunu da eklediler. Yasa var ama Türkiye’de uygulanmıyor. Ben herhangi bir şekilde kapanan görmedim. Ama yasa var." ifadelerini kullandı.

GÜVENİLİR YERDEN ALIŞVERİŞ YAPMAK ÖNEMLİ

Yasanın her an yürürlüğe geçerek, telefonların kapatılabileceğine dikkat çeken Üstüner telefonlarla ilgili, "Güvenilir bilinen yerlerden alması çok önemli. İnternette de bu tarz cihazlar satılabiliyor bazı sitelerin ismi adı altında. Mağduriyetin oluşmaması için bilinen yerlerden alınması önemli. Çünkü devlet her an bu yasayı yürürlüğe koyup cihaz kapatmalarına başlayabilir. Herkesin cihazının kapanacağı anlamına gelmez. Adam ödüyordur ona denk gelmiştir kapanmaz. Mesela ödemeyen birisi denk gelir onunki kapanabilir. Bundan dolayı dikkat etmeleri lazım. Birçoğu fatura kesmeden o eski cihazın faturası ile satıyor. Hani ilk alınan bayinin kestiği cihazın faturasıyla kesiyor. O cihazların yasa olarak da sıkıntıları var. Sonuçta cihaz kendi adına olmadığı için ileride telefonu çaldırdığında kaybettiğinde ya da tüketici hakem heyetine başvuru yaptığında kendi adına olmadığı için o başvuru kabul edilmiyor." dedi.

HALA NETLEŞMEDİ

Diğer yandan bunun yalnızca operatörlerle ilgili olmadığını vurgulayan Üstüner, zincir marketlerde satılan telefonların da aynı yasa kapsamına girebileceğini belirterek zincir marketlerle ilgili, "Onlar da sözleşmelerinde zaten birçoğu bunu madde olarak ekliyor ’ödenmezse kapanacak’ diye. Bu şekilde satılan ortada gezen binlerce cihaz var. Yani sıkıntılı bir durum. Bir kimse bunu alıp oğlu da kullanabilir. Bunun altyapısında sim kartla eşleşme yapılacağı söylendi. Aldığı numara üzerine eşleşme yapılacağı söylendi. Fakat birine hediye edebilir, çocuğu kullanabilir ya da bir yakını da kullanabilir. Bunu yapamayacaklarını BTK’ya bildirdiğini, Bilgi Teknoloji Kurumunun da bununla ilgili yeni bir çalışma başlattığını söyledi. Hala sonuçlanan çözümlenen sonucu bitirilmiş bir şey yok." cümlelerini kullandı.

Üstüner, bu tür cihazları ucuz alıp internet üzerinden sattıklarını ve bir dönem de bununla ilgili vurgun yapanların da olduğunu sözlerine ekledi.









