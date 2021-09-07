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- Taliban, Afganistan'da kurulacak yeni hükümeti açıkladı
Taliban, Afganistan'da kurulacak yeni hükümeti açıkladı
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan'ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı.
- AA
- 07.09.2021 - 17:47
- Güncelleme : 07.09.2021 - 18:02
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki yeni hükümetin üyelerini duyurdu.
MUHAMMED HASAN LİDERLİK EDECEK
Taliban Sözcüzü Zabihullah Mücahid, Afganistan’da geçiş hükümetine Muhammed Hasan’ın liderlik edeceğini açıkladı.
Hassan Akhund'un vekaleten Başbakan olduğu, Abdulgani Birader'in başbakan yardımcısı olduğu açıklandı.
MOLLA HAKANİ VE MUHAMMED YAKUB DA SAVUNMA BAKANI OLDU
Molla Hakkani İçişleri Bakanı, Muhammed Yakub Savunma Bakanı oldu.
Dışişleri Bakanı Amir Han Mottaki olurken, Molla Badri ise Ekonomi Bakanı olarak açıklandı.