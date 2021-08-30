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    Taliban, Afganların ülke dışına seyahat etmelerine müsaade edecek

    Taliban'ın, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Afganların çıkışına müsaade edeceği yönünde güvence verdiği belirtildi.
    • AA
    • 30.08.2021 - 04:50
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 04:56
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    Taliban, Afganların ülke dışına seyahat etmelerine müsaade edecek

    Türkiye, İngiltere, ABD ve Almanya'nın da yer aldığı 100 ülke tarafından Afganların ülke dışına seyahatine ilişkin ortak açıklama yapıldı.

    Açıklamada, bu ülkelerin, vatandaşları, kendilerine çalışan Afganlar ve risk altındakilerin Afganistan dışındaki noktalara özgürce seyahat etmeye devam etmelerini sağlamaya kararlı olduğu kaydedildi.

    ''TALİBAN'DAN GÜVENCE ALDIK''

    Ortak metinde, "Taliban'dan tüm yabancı uyrukluların ve ülkelerimizden seyahat izni olan herhangi bir Afgan vatandaşının, hareket noktalarına güvenli ve düzenli bir şekilde gitmelerine ve ülke dışına seyahat etmelerine izin vereceğine dair güvence aldık." denildi.

    Belirlenen Afganlara seyahat belgeleri sağlamaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, Taliban'ın da bu kişilerin imzacı ülkelere seyahat edebileceklerine dair taahhüt verdiği belirtilerek, "Taliban'ın bunu doğrulayan" açıklamalarına dikkat çekildi.

    Taliban, Afganların ülke dışına seyahat etmelerine müsaade edecek #1

    TAHLİYELER BÜYÜK ÖLÇÜDE SONLANDIRILDI

    İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Taliban'ın kontrolü ele aldığı Afganistan'da 16 Ağustos'tan itibaren başlattığı tahliyeleri, ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle erken sonlandırmıştı.

    Taliban'ın hakim olduğu Afganistan'da, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin 15 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesinin ardından Kabil Havaalanı'ndan hemen tahliyelere başlayan AB ülkeleri, 31 Ağustos'ta son bulması planlanan tahliye sürecini yarıda kesmek zorunda kalmıştı.

    Taliban, Afganların ülke dışına seyahat etmelerine müsaade edecek #2

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