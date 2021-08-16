Taliban: Bu kadar çabuk beklemiyorduk

Taliban: Bu kadar çabuk beklemiyorduk

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader, "Böyle bir başarıya bu kadar çabuk ve bu kadar kolay ulaşacağımızı beklemediğimi söylemeliyim." dedi.

Afganistan'da sınır kontrollerini ele geçiren Taliban güçleri, kısa bir süre sonra başkent Kabil'e girdi.

Taliban Kabil'e girmesinin ardından, Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceğini duyurdu.

Taliban komutanları Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü ele aldıklarını ilan etmesi üzerine başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

''BU KADAR ÇABUK BEKLEMİYORDUK''

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader açıklama yaptı.

Birader, başkent Kabil başta olmak üzere Afganistan'ın tamamına yakınında hakimiyet kurmasına ilişkin ''bu kadar çabuk beklemiyorduk'' ifadelerini kullandı.

''ŞİMDİ İMTİHAN ZAMANI''

Birader, "Kibirli olmamalıyız. Daha önce hiç sahip olmadığımız ağır bir sorumluluğumuz olacak. Şimdi imtihan zamanı. Şu anda ülkemiz insanlarının hizmet sunumu, güvenliği ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından çok önemli bir sınavdan geçiyoruz. İnsanların hayatlarını ve geleceklerini nasıl kuracağımıza ikna etmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Sözcüsü Muhammed Naim de Kabil'de büyükelçilikler, diplomatik misyonlar ve yabancı uyruklular için tehlike olmadığını kaydederek, Taliban'ın ülke genelinde güvenliği koruyacağını vurguladı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahalleleri almaya başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani akşam saatlerine doğru ülkeyi terk etti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.

Taliban, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan açıklamada bulunarak başkent ve ülkeye hakim olduğunu ilan etti.