Taliban canlıların fotoğraflarının yayınlanmasını yasaklıyor

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Taliban, katı kurallarla yönettiği Afganistan'da yeni bir uygulama devreye soktu.

Özellikle kız çocuklarının eğitimi ve kadınların hayata katılımı konusunda sınıfta kalan Afganistan'da iktidarı elinde bulunduran Taliban, basın kuruluşlarının canlıların fotoğraflarını kullanmasını yasaklayan yasayı uygulamaya koydu.

MEDYADA CANLI VARLIKLARA TASVİR YASAĞI GETİRDİLER

Erdemi Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı'nın sözcüsü Seyful İslam Hayber, pazartesi günü Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, söz konusu kuralların ülkedeki gazetecilere bildirildiğini söyledi.

Yasayı, canlıların resimsel tasvirinin şeriat yasalarına aykırı olduğu argümanıyla gerekçelendiren Hayber, "Yasa, tüm Afganistan'da geçerli olacak ve kademeli olarak uygulanacaktır." diye konuştu.

'TAVSİYE NİTELİĞİNDE'

Hayber, "Yasanın uygulanmasında zorlama yoktur. Yasa yalnızca tavsiye niteliğindedir ve bunların şeriata ters düştüğü ve bunlardan kaçınılması gerektiği konusunda insanları ikna etme amacı gütmektedir." diye konuştu.

Yasa kapsamında gazeteciler için getirilen kurallar arasında, İslam ile alay etmeme, İslam'a hakaret etmeme ve dini kuralları ihlal etmeme emirleri de yer alıyor.