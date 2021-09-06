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- Taliban, kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti
Taliban, kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 13:55
- Güncelleme : 06.09.2021 - 14:15
Afganistan'da 15 Ağustos tarihinde Kabil'e giren Taliban, kontrol edemediği son vilayet olan Pençşir'in de bu sabah ele geçirildiğini resmen duyurdu.
Ülkenin tamamında hakimiyetini ilan eden Taliban yönetiminde, okullarda eğitimin nasıl olacağı merak ediliyordu.
ARAYA PERDE ÇEKTİLER
Taliban'ın sosyal medya hesabından, konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı ve uygulanan yeni kural gözler önüne serildi.
Başkent Kabil'deki İbn-i Sina Üniversitesi'ndeki bir sınıfta, kız ve erkek öğrencilerin arasına perde asıldı.
"DİNİ KURALLARA UYMAK ŞARTIYLA OKULA GİDEBİLİRLER"
Öte yandan Taliban örgütü, daha önce kız çocuklarının dini kurallar uygun olmak koşuluyla okullara gidebileceğini duyurmuştu.
Taliban, 1996 ile 2001 yılları arasında iktidarda bulunduğu dönemde kadınların çalışmasını ve kız öğrencilerin okula ve üniversiteye gidişlerini yasaklamıştı.