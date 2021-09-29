Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban üyeleri, boş kalan lunaparklarda eğlenip, deniz bisikleti sürmeye devam ediyor.

Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle birlikte Taliban yönetimi devraldı.

Ülkeyi yönetmeye başladığı andan itibaren ılımlı mesajlar veren Taliban, henüz bu yönünü pek göstermese de ülkeden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

BOŞ LUNAPARKLAR TALİBAN'A KALDI

Kabil'de boş bırakılan bir lunapark Taliban üyelerine kaldı.

Uzun namlulu silahlarıyla parktaki araçlara binen örgüt üyeleri "Burası Afganistan" diye bağırdı.

Üyeler daha sonra deniz bisikletlerine binerek eğlencelerine devam etti.

Taliban üyeleri, lunaparklarda eğlenmeye devam ediyor

SİLAHLARINI YANLARINDAN AYIRMIYORLAR

Taliban üyelerinin eğlenirken silahlarını yanlarından ayırmamaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Kabil'deki eğlence parkları, Taliban'ın Afganistan'daki lunaparkları sık sık ziyaret etmeye başlamasından ardından vatandaşlar tarafından ziyaret edilmiyor.