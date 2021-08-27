Taliban'dan kaçan 124 gazeteci Meksika'ya sığındı

Meksika, Afganistan'dan tahliye edilen 124 gazeteciyi ülkeye kabul ettiğini bildirdi.

Afganistan'da The New York Times olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarında çalışan 124 Afgan gazetecileri, Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve beraberindeki heyet Meksiko'daki havalimanında karşıladı.

''BU GRUP BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEMSİL EDİYOR''

Twitter hesabından Afgan gazetecileri paylaşan Ebrard, Meksika'nın insani nitelikte sığınma taleplerini desteklemeye karar verdiğini belirterek, "Bütün insan hayatı önemlidir ancak bugün Meksika'ya gelen bu grubun basın özgürlüğü ve iletişim hakkı ve bununla bağlantılı birçok değeri temsil ettiğini vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

GAZETECİLER GEÇİCİ İNSANİ KORUMA TALEP ETTİ

Afgan gazetecileri aileleriyle birlikte misafir eden Meksika, gazetecilerin kendilerinden geçici insani koruma talep ettiğini bildirdi.

Meksika, 25 Ağustos'ta da Afganistan'dan tahliye edilen uluslararası ödüllü 5 Afganistan vatandaşı kadını ülkeye kabul ettiğini açıklamıştı.