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    Taliban'dan kaçan 124 gazeteci Meksika'ya sığındı

    Meksika, Afganistan'dan tahliye edilen 124 gazeteciyi ülkeye kabul ettiğini bildirdi.
    • AA
    • 27.08.2021 - 05:09
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    Taliban'dan kaçan 124 gazeteci Meksika'ya sığındı

    Afganistan'da The New York Times olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarında çalışan 124 Afgan gazetecileri, Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve beraberindeki heyet Meksiko'daki havalimanında karşıladı.

    ''BU GRUP BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEMSİL EDİYOR''

    Twitter hesabından Afgan gazetecileri paylaşan Ebrard, Meksika'nın insani nitelikte sığınma taleplerini desteklemeye karar verdiğini belirterek, "Bütün insan hayatı önemlidir ancak bugün Meksika'ya gelen bu grubun basın özgürlüğü ve iletişim hakkı ve bununla bağlantılı birçok değeri temsil ettiğini vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

    Taliban dan kaçan 124 gazeteci Meksika ya sığındı #1

    GAZETECİLER GEÇİCİ İNSANİ KORUMA TALEP ETTİ

    Afgan gazetecileri aileleriyle birlikte misafir eden Meksika, gazetecilerin kendilerinden geçici insani koruma talep ettiğini bildirdi.

    Meksika, 25 Ağustos'ta da Afganistan'dan tahliye edilen uluslararası ödüllü 5 Afganistan vatandaşı kadını ülkeye kabul ettiğini açıklamıştı.

    Taliban dan kaçan 124 gazeteci Meksika ya sığındı #2

    Taliban dan kaçan 124 gazeteci Meksika ya sığındı #3

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