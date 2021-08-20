Afganistan Bağımsızlık Günü anmalarında ulusal bayraklarla sokağa çıkan Afganların, Taliban müdahalesiyle karşılaştığı anlar kameralara yansıdı.

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın örgüt bayrağını açmasına tepki gösteren halk, sokaklara ulusal bayraklarla çıktı.

Ülke genelinde düzenlenen Bağımsızlık Günü anmalarında ulusal bayrak taşıyanlar, Taliban müdahalesiyle karşılaştı.

BİSİKLETLİ ADAMI DURDURUP, KAFASINA VURDU

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ağır silahlı bir militanın Taliban bayrağı asılı kamyonetten inerek üzerinde Afganistan ulusal bayrağı bulunan bisikletli bir adama müdahalede bulunduğu görüldü.

Kamuflaj giyen Taliban militanı, adamın üzerinden Afganistan bayrağını çekip aldı ve kafasına vurdu.

Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi VİDEO



ARACINDAN İNDİRİLEREK, GÖZALTINA ALINDI

Farklı bir noktada kaydedilen görüntüde ise aracında Afganistan bayrağı bulunan bir kişi, yoldan geçen Taliban militanlarına denk geldi.

Bayrağı gören Taliban militanları aracı durdurarak sürücüyü indirdi ve araçtaki bayrağı aldı.

Aracın sürücüsü ise Afganistan bayrağı taşıdığı gerekçesiyle elleri bağlanarak gözaltına alındı.