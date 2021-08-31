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    Taliban Amerika'ya çalışan Afganları ABD'ye ait helikopterlerle asıyor iddiası

    Taliban Amerika'ya çalışan Afganları ABD'ye ait helikopterlerle asıyor iddiası

    Amerika'ya çalışan Afganların, Taliban tarafından Amerika'ya ait helikopterlerden asılarak öldürüldüğü iddiaları üzerine ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik eleştirilerin dozu yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 13:04
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    ABD'nin, Afganistan'dan ayrılma süreciyle birlikte ülkede yönetim Taliban'a geçti.

    Başkan Joe Biden'ın kararıyla 20 yıllık Afaganistan işgalini sona erdiren ABD, dün gece de ülkedeki birliklerinin son tahliyesini gerçekleştirdi.

    Ancak birçok Amerikalı, Afganları Taliban yönetiminde bıraktığı gereçesiyle Biden'a yönelik eleştirilerini sürdüyor.

    AMERİKA'YA ÇALIŞAN AFGANLARA İNFAZ

    ABD medyasındaki iddialar ise Taliban'ın, ABD'ye çalışan Afganları infaz ediyor oluşu...

    AMERİKAN HELİKOPTERİ İLE İDAM İDDİASI

    Afganistan'dan ayrılan ABD ardından silah, helikopter, uçak gibi çok sayıda askeri envanteri Taliban'a bıraktı.

    Bugün çıkan son iddia da Taliban'ın Amerika'ya ait helikopterlerle ABD'ye çalışan Afganları idam ettiği oldu.

    Görüntülerin ABD medyasında geniş yer bulması sonrası birçok Amerikalı, Başkan Biden'ı ağır bir şekilde eleştirerek yaşanan bu olaylardan sorumlu tuttu.

    Taliban'ın Amerika'ya çalışan Afganları ABD'ye ait helikopterlerle asıyor ididiası VİDEO

    Taliban Amerika ya çalışan Afganları ABD ye ait helikopterlerle asıyor iddiası #1

    Taliban Amerika ya çalışan Afganları ABD ye ait helikopterlerle asıyor iddiası #2

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