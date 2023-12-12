Talimat Akşener'den geldi: İyi Partili İbrahim Özkan istifa etti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Meral Akşener'in talimatı üzerine İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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14 ve 28 Mayıs seçimleri, İyi Parti'ye iyi gelmedi...

Seçimlerden büyük yara alarak çıkan İyi Parti karıştıkça istifalar peş peşe geliyor.

Hem partinin kasasından buharlaşan 132 milyon hem de yaşanan istifalar nedeniyle zor günler geçiren Meral Akşener, yerel seçimlere dair rotasını oluşturmaya başladı.

Özgür Özel'in "Meral Ablam" diyerek geldiği ittifak kapısını kapatan Akşener, seçimlere iş birliği yapmadan gireceklerinin altını çizdi.

Akşener'in bu tavrı sonrası tabandan bazı isimler rahatsız olarak, ittifakın olumlu olacağını söyledi.

"Genel kanaat iş birliği yapılması yönünde"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, CHP ile ittifakı savunan isimlerden oldu. Özkan, "Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir." sözleriyle CHP ile iş birliğini savunmuştu.

“Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz." diyen Özkan, Halk TV’de katıldığı programda, “Genel İdare Kurulu’nun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar nasıl değiştirilebilir. Ayetleri tefsirciler tartışabiliyor.

Genel İdare Kurulu, Genel Başkan'a yetki verdi. Şu an böyle bir yetki yok. Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Somut bir öneri getirilirse, Genel Başkan nezaketli bir insan. Genel kanaat iş birliği yapılması yönündedir." ifadelerini kullanmıştı.

Sözleri sonrası Akşener "İstifanı ver" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa talebinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından geldiğini söyledi.

Özkan, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim.' İBB İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.