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DHA

"Var Böyle Tipler" isimli sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, 150 milyon liralık vurgun ile gündemde..

Talu çifti, yakın çevrelerini 'aldıkları paraları faizle geri ödeme' karşılığında yaklaşık 150 milyon lira dolandırdı.

Çift, ponzi sistemiyle yaptıkları dolandırıcılık sonrası Gürcistan'a kaçmıştı.

İstanbul'a gelişlerinde yakalanan Talu çifti, yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla 5 Ocak 2024 günü tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

150 milyon liralık vurgun ile gündem olan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, hakkında yaşanan yeni gelişmede, çiftin bu gün ilk kez hakim karşısına çıktığı öğrenildi.

Duruşma saat 12.15 sıralarında başladı.

TALU ÇİFTİ CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ

Kartal'daki Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve saat 12.15'te başlayan duruşmaya tutuklu sanık Kıvanç Talu ile Beril Talu kaldıkları cezaevinden getirildi.

Tutuksuz sanık Ertan Koç ile müştekiler ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

"BAZI PROJELERİN SON DAKİKA İŞİ UZATMASI NEDENİYLE ÖDEMELERİ YAPMAKTA ZORLANDIK"

Duruşmada savunma yapması için söz verilen tutuklu sanık Kıvanç Talu, 17 senedir reklamcı olduğunu belirterek şu sözleri sarf etti:

Ben işin kreatif kısmı ve markalara sunumuyla ilgileniyordum. 2023 yılında markalara sunduğumuz projelerin maliyetlerini karşılamak için eşim çevresinden borç aldı. Bu süreç boyunca kazandığımız her kuruşla borçlarımızı ödüyorduk. Bazı projelerin son dakika işi uzatması nedeniyle ödemeleri yapmakta zorlandık. Bankalardan kredi çektik. Arabamızı sattık yine borç ödedik. Borç günden güne büyümeye devam ediyordu. Yeri geldi evdeki eşyalarımızı sattık.

"AİLEMİ GÜVENDE TUTABİLMEK İÇİN YURT DIŞINA ÇIKTIK"

Mağdurlardan biri eşimi tehdit etti. Bu yüzden ailemi güvende tutabilmek için yurt dışına çıktık. Bütün ülke bizi dolandırıcı sandığı için markalardan ödememizi alamadık. Ülkeye döndüğümüzde avukatımızla beraber karakola geldik. Başımıza bastırıldılar gözaltına alındık ve tutuklandık. Durum hukuki bir borçlanmadan ibarettir. Biz borcumuzun arkasındayız.

"HİÇBİR GELİRİM YOKKEN BİR ZARAR KARŞILAYACAK DURUMDA DEĞİLİM"

Tutuklu sanık Beril Talu ise, eski çalıştığı şirketin üzerime yıktığı borcu eritmeleri gerektiğini belirterek şöyle dedi:

Mağdurların birçoğundan borç aldım. Borçları borçla kapattım. Borçları tanıdığımız insanlardan faizi karşılığında aldım. Kâr payı vaadi doğru değil. Borçlarımızı ödemeye başladık ve sermayemizle işler yapmaya devam ettik. Bazı kişilerle bir alacak verecek olduğu doğru fakat bir dolandırıcılık olduğu doğru değil. Mağdurlara ödemeleri faiziyle gerçekleştiriyordum. Mağdurlar eylül sonuna kadar ödemelerini alıyorlardı. Bu haberler çıktıktan sonra işlerimiz durdu. 1 yıldır tutukluyum. Hiçbir gelirim yokken bir zarar karşılayacak durumda değilim.

195'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddianamede sanıklar Kıvanç Talu, Beril Talu ve Ertan Koç'un kurdukları sistemle 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdığı vurgulandı.

Sanıkların bu şekilde "Üç veya daha fazla kişiyle birlikte tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği savunulan iddianamede, 58 yıl 6'şar aydan 195'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

NE OLMUŞTU

5 Ocak 2024'te Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti havalimanında gözaltına alınmıştı.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilen çiftin savcılıktaki ifadeleri alınmıştı.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Beril ve Kıvanç Talu 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.