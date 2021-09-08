Tam gaz geliyor: Yerli otomobil TOGG ne zaman çıkacak? Son aylar...

Milyonların dört gözle beklediği yerli otomobil TOGG ne zaman çıkacak sorusuna Mustafa Varank'tan net yanıt geldi. Peki TOGG ne zaman yollarda olacak? İşte o tarih...

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, yollara çıkmak için gün sayıyor.

Akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine temeli atılan fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin yola çıkacağı tarihi duyurdu.

Bu gelişmenin ardından yerli otomobilin ne zaman satışa sunulacağı merak ediliyor.Peki yerli otomobil TOGG ne zaman çıkacak? İşte yerli otomobilde son gelişmeler...

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

Varank, Türkiye'yi otomotiv sektöründe yeni lige taşıyacak ilk yerli otomobil TOGG'un 2022 yılında banttan ineceğini duyurdu.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeli otomobil TOGG'un fiyatı henüz belli değil. Yerli otomobilin isminin 2022 yılında açıklanması bekleniyor.

TOGG'un fiyatıyla ilgili çıkan haberlere yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."