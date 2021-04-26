Tam kapanma nedir, nasıl uygulanır? Gündemdeki tam kapanma kararları..

Türkiye'nin Kabine Kurulu toplantısı öncesinde gündeminde yer alan tam kapanma kararları nedir ve nasıl uygulanır merak ediliyor. İşte tam kapanma durumunda alınacak muhtemel tedbir ve kararlar..

Türkiye'nin gözü kulağı bugün gerçekleşecek olan Kabine Kurulu toplantısından çıkacak kararlarda..

Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamaları istikrarlı bir şekilde devam ederken kısmi kapanmada ikinci hafta geride bırakıldı.

Salgının artış hızı ve ölüm oranlarında yaşanan artış ile birlikte ülke gündeminde tam kapanma seçeneği ilk sıralara yükseldi.

Ramazan ayını kapsayan kısıtlamaların genişletilmesi ile birlikte Kabine Kurulu'ndan çıkacak yeni kararlar merakla bekleniyor.

Peki söz konusu tam kapanma nedir, nasıl uygulanır? İşte 81 ilin merak ettiği tam kapanma durumunda alınacak muhtemel kararlar..

TAM KAPANMA NEDİR?

Tam kapanma bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbir anlamına gelmektedir.

Erdoğan, “Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir” ifadelerini kullanmıştı.

MUHTEMEL TAM KAPANMA KARARLARI

Kabine toplantısında, ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek. Tam kapanmada kamu ve özel işyerleri kapalı olacak. Zorunlu üretim sektörleri ve marketler gibi hizmetler ise devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı da gündeme gelecek.

Hastanelere son dönemde başvuran hastaların, bulaş hikayelerinin de aynı olduğu belirtiliyor.

Koronavirüs şüphesiyle gelenlerin kayıtlarına göre ana etken “aile içi bulaşma, komşu-eş dost buluşmaları, toplu taşıma ve kalabalık işyerleri”. Kamunun esnek çalışma kararı almasına karşın, özel sektöre böyle bir zorunluluk getirilmemesinin olumsuz sonuçlarının görüldüğü ve işyeri bulaşlarının bu nedenle arttığı kaydediliyor.



Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor.