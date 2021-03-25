Tam kapanma olacak mı? Yeni yasaklar gündemde mi? Gözler Bilim Kurulu toplantısında..

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün, vaka sayılarında artış, mutasyondaki son durum, aşılama süreci ve aşı tedariki konuları değerlendirecek. Peki yeni yasaklar gündemde mi, tam kapanma olacak mı?

Koronavirüs mücadelede yerinde karar dönemi ile birlikte 81 ilin risk haritası çıkartıldı. 4 grupta riskli değerlendirilen illerin kısıtlamaları, vaka sayıları doğrultusunda iki haftada bir yeniden değerlendiriliyor.

Salgının seyrini değerlendirerek kısıtlama kararlarının tavsiyesinde bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün toplanıyor.

Vatandaşlar, vaka sayılarındaki artış ve mutasyonlu virüs ile birlikte yeniden kapanma olup olmayacağını araştırıyor.

Yasaklar yeniden gündemde mi, tam kapanma olacak mı sorusu gündemin merak edilenleri arasında yer alırken, gözler kurul toplantısında..

Peki tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu gündeminde neler var? İşte detaylar..

TAM KAPANMA OLACAK MI? CUMHURBAŞKANI YANITLADI..

Yeniden kapanma ve kısıtlamaların olup olmayacağı kararı Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri ve değerlendirmeleri doğrultusunda Kabine Kurulu toplantısı sonrasında belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mutasyondan dolayı vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bir normalleşme sürecine de gidildi. Özellikle İstanbul'da tekrar kapanma söz konusu olur mu? Bir de aşı temini konusunda tüm dünya ülkelerinde bir sıkıntı olduğu yönünde bilgiler var. Türkiye için durum nedir?" sorusuna "Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz." şeklinde yanıt verdi.