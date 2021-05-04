Tam kapanma sonrası izlenilecek normale dönüş adımları

Tam kapanma sonrası normale dönüş ile ilgili izlenilecek senaryolar gelmeye başladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma uygulaması devam ediyor.

Kapanmanın 4. gününe girilirken vakalardaki düşüş umut verici.

Tam kapanmanın başladığı ilk günden beri sürecin sonunda nasıl bir yol izleneceği tartışılırken, yeni senaryolar da gelmeye devam ediyor.

17 Mayıs’a kadar devam edecek sınırlama tedbirlerinin hangi takvimle kaldırılacağı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarla belirlenecek.

17 günlük kazanımlar ise bir defada harcanmayacak. Bayram sonrası açılmanın kademeli olarak devam etmesi planlanırken şu yolların izlenilmesi bekleniliyor;

OKULLAR

Vaka yayılım hızındaki gerilemenin devam etmesi ve 100 bin nüfusta günlük vaka sayısının 100’ün altına düşmesi durumunda okullardan başlanarak normalleşme adımları atılacak.

BERBER-KUAFÖR

Berber ve kuaför gibi az sayıda insanın bulanacağı yerlerin açılmasına da izin verilecek.

KAFELER

Kafe ve lokantaların ay sonuna kadar kapalı kalması planlanırken, vaka sayılarında ve özellikle de virüsün yayılım hızında istenen düşüş olursa bu işletmelerin açık alanlarının yüzde 50 kapasite ile çalışması gündeme gelecek.

ŞEHİRLERAR ASI TOPLU TAŞIMA

Şehirler arası toplu taşımada yüzde 50 kapasite kuralının bir süre daha devam edeceği de belirtiliyor. Seyahat yasaklarına ise belli esnetmeler getirilecek.