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    Tam kapanma sonrasında normalleşme sürecinin aşamaları

    Tam kapanma sonrasında normalleşme sürecinin aşamaları

    Tam kapanma sonrası vaka oranlarına göre devreye girecek kontrollü normalleşme sürecinin ilk aşamasında mekan kısıtlamalarının kaldırılması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 16:58
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ülke olarak girilen 17 günlük tam kapanma devam ediyor.

    Vaka sayısını 5 binin altına indirerek yaza rahat girilebilmesi açısından artırılan tedbirlerin sonuç vermesi halinde kontrollü normalleşme de bekleniyor.

    17 Mayıs sonrasında ilk olarak kısıtlamadan en çok etkilenen restoran, kafe ve benzeri işletmeler hizmet vermeye devam edecek.

    İŞLETMELERİN AÇILMASI

    Saat 21.00'de kapatılması koşuluyla açılacak olan işletmeler arasında dış mekanları olmayanlar içinse belediyeler tarafından geçici imkanlar oluşturulacak.

    Tam kapanma sonrasında normalleşme sürecinin aşamaları #1

    17 MAYIS'IN DEVAMINDA AVM'LER

    29 Nisan'a kadar devam eden düzenle tekrar açılması planlanan AVM’lerdeki ve diğer cadde mağazaları, yalnızca pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenecek.

    Cumartesi günleri esnafın kepenk açabilmesi için yasak uygulanmaması kararlaştırılırken, pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

    Tam kapanma sonrasında normalleşme sürecinin aşamaları #2

    1 HAZİRAN'DAN SONRA KONTROLLÜ SOSYALLEŞME

    17 Mayıs sonrası sadece pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

    Yaz sezonunun açıldığı bu süreçte mekanların 22.45'e kadar açık tutulması planlanırken, bu kural tüm eğlence mekanları ile yeme içme yerlerini kapsayacak.

    Tam kapanma sonrasında normalleşme sürecinin aşamaları #3

    Yine tüm işletmeler açık alanlarda hizmet verecek şekilde faaliyet sürdürebilecek. Tatil kısıtlamaları da sona erecek. Eğitim kurumları bu süreçte de kapalı olmaya devam edecek ve uzaktan eğitim ile dönem sonlandırılacak.

    Tam kapanma sonrasında normalleşme sürecinin aşamaları #4

    1 TEMMUZ SONRASI KONTROLLÜ NORMALLEŞME

    Bu tarihten sonra aşılama oranlarındaki artışın da katkısıyla artık tüm kısıtlamalarda önemli ölçüde sonlandırmaya gidilecek. Yeme içme mekanlarının kapalı alanları da hizmete açılabilecek. Hemen hemen tüm yasaklar kaldırılırken eğitimde kapıların açılması artık eylüle kalacak.

    Tam kapanma sonrasında normalleşme sürecinin aşamaları #5

    Habertürk'ün haberine göre; vaka tablosunun kötüye gitmesi hâlinde ise tedbirler ağırlaştırılacak. Vaka sayıları düşüşe geçmezse toplumun büyük bir kısmı aşılanana kadar yeni tedbirler alınacak.

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