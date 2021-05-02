Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi nasıl alınır? 1100 TL sosyal yardım sonucu sorgulama ekranı

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi hakkında araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar, 1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte 1100 TL pandemi destek başvuru ekranı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelere verilen 1000 liralık nakdi yardımın 1100 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın ardından tam kapanma sosyal yardımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar, 1100 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi nasıl alınır? 1100 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte, 1100 TL pandemi destek başvuru ekranı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI YANIK DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahibi ailelere verilen nakdi yardım ile ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuya ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Yanık açıklamasında, "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları söyledi:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

Destek ödemeleri, banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacak. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.

SOSYAL YARDIM SONUCU SORGULAMA EKRANI

1100 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1100 TL yardım başvurusu, e-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek.

e-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvuru yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir sınırlama bulunmayıp herkes başvuru yapabilmektedir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI