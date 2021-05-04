Tam kapanmada 18 yaş ve altı markete gidebilir mi?

18 yaş altı vatandaşlar, kısıtlama sürecinde market, bakkal, fırın gibi yerlere gidebilir mi araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde o detaya yer verildi. Peki çocuklar markete gidebilir mi?

Koronavirüs salgınına tedbiren uygulamaya geçen 17 gün boyunca kesintisiz devam edecek sokağa çıkma yasağında 18 yaş ve altı vatandaşların market ve bakkala gitme amacıyla dışarı çıkmalarının yasak olup olmadığı merak ediliyor.

Alınan kararlar ile birlikte marketlerin çalışma saatlerine dair değişiklikler de yapıldı.

17 günlük kısıtlamalara dair detaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede açıklandı. Peki 18 yaş altı markete gidebilir mi? İşte detaylar..

18 YAŞ ALTI MARKETE GİDEBİLİR Mİ?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Genelgede 18 yaş ve altı vatandaşların market, bakkal veya fırına gitme kısıtlaması ile ilgili bir detay yer almamaktadır.