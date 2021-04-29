Tam kapanmada çocuklar dışarı çıkabilecek mi? 18 yaş altı sokağa çıkma izni

Tam kapanma kapsamında 17 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 18 yaş altı gençler ve çocuklar ne zaman sokağa çıkıp çıkamayacaklarını merak ediyor. İşte genelgenin detayları..

Milyonlarca vatandaş tam kapanma kararının alınmasıyla birlikte dışarıya hangi saat aralığında çıkabileceğini merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Kurulu toplantısının ardından açıkladığı tam kapanma süreci 29 Nisan Perşembe itibariyle başlayacak olup 17 Mayıs'a kadar devam edecek.

17 günlük kısıtlamalara dair detaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede açıklandı. Peki çocuklar dışarı çıkabilecek mi? İşte detaylar..

ÇOCUKLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.