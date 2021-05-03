Tam kapanmada denize girmek yasak mı? Genelgede 'plaj' detayı..

Tam kapanma sürecinde denize giren vatandaşlara yazılan cezaların akabinde, yüzmek yasak mı sorusu gündeme geldi. Peki kısıtlama süresinde denize girmek ve yüzmek yasak mı?

Türkiye’de koronavirüs vaka sayılarının düşürülebilmesi için son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma tedbirleri uygulanıyor.

Bir çok vatandaş ise tatil bölgelerine akın etti. Bu durum kapanma boyunca evlerinde kalacak vatandaşların tepkilerini çekerken bir çok kişiye ise ceza kesildi.

Vatandaşlar tam kapanmada denize giriliyor mu? Denize girmek yasak mı sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki tam kapanmada denize giriliyor mu? İşte genelgedeki ayrıntılar..

DENİZE GİRMEK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre tam kapanma sürecinde denize girmek, plajda güneşlenmek ve yüzmek kesinlikle yasak. Ancak yasaklar yabancı turistleri kapsamıyor. Yabancı turistler tam kapanma sürecinde denize girebilir, yüzebilir ve plajda güneşlenebilirler.

Genelgede halk plajlarında denize girmek yasak, ancak otellere ait olan plajlarda denize girmenin yasak olduğuna dair bir madde bulunmuyor.