Tam kapanmada sıkça sorulan sorulara ekleme yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 17 günlük tam kapanma nedeniyle akıllarda soru işareti bırakan sorulara cevap verirken, onlara 5 soru-cevap daha eklendi.

Türkiye, bu akşam saat 19.00 itibarıyla 17 günlük tam kapanmaya giriyor.

Belirlenen kurallar dahilindeki kapanma ile ilgili geçtiğimiz günlerde sıkça sorulan 10 soruya cevap veren İçişleri Bakanlığı, 5 soru-cevap daha ekledi.

O soru ve cevaplar ise şöyle:

KURUMLAR VERGİSİ BORCU ÖDEMELERİ

Soru 11: Kurumlar Vergisi ödemeleri için 30 Nisan 2021 Cuma günü vergi mükelleflerine borçlarını ödeyebilmeleri için herhangi bir muafiyet tanınacak mıdır?

Cevap 11: Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri, vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.

YURT İÇİ UÇAK BİLETLERİ

Soru 12: Tam kapanma kararı öncesinde alınan yurt içi uçak biletleri için izin almak gerekli midir?

Cevap 12: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü şehirler arası seyahat izne tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir.

Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir.

AVUKATLARIN FAALİYETLERİ

Soru 13: Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı süre içerisinde avukatlar faaliyetlerini nasıl yürüteceklerdir?

Cevap 13: Genelge’nin ekinde yer alan “Muafiyet Yerler ve Kişiler” Listesinin 33'üncü ve 34'üncü maddeleri uyarınca yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların ve avukat stajyerlerinin; sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmî kurumlara, noterliklere gitmeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir.

BASIN MENSUPLARININ SEYAHAT İZNİ

Soru 14: Sokağa çıkma kısıtlama süresince turkuaz basın kartı sahibi basın mensuplarının görev icabı yapmaları gereken şehirler arası seyahatleri izne tabi midir?

Cevap 14: Turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının görevleri gereği yapacakları şehirler arası seyahatlerinde, kontrol esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen görev belgelerini ibraz etmek kaydıyla seyahat izin belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır.

ŞOFÖR, MUAVİN VE HOSTESLERİN İZİN ALMALARI ZORUNLU MU?

Soru 15: Yük ve yolcu taşımacılığında görevli kişiler (şoför, muavin, hostes vb.) şehirler arası seyahat için izin almak zorunda mıdır?

Cevap 15: Yürütülen faaliyetin doğası gereği şehirlerarası seyahati zorunlu olan ve Genelgemizde muafiyet tanınan taşımacılık, kargo, lojistik, nakliye vb. faaliyetlerinde bulunan ve e-başvuru sitemi üzerinden görev belgesi almış olan şoför, muavin, hostes gibi görevlilerin, yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlarla şehirler arası seyahatleri için ayrıca Seyahat İzin Belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır.

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanmayla ilgili sorulara cevap