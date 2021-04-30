Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5’te uygulama

İstanbul’da da E-5 karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, araçları çevirerek sürücülerin izin belgelerini, ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti.

26 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Tam Kapanma Perşembe akşam saat 19.00’da başladı.

Tüm Türkiye’de 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında devam edecek olan 418 saatlik kapanmada virüsten kaynaklanan vaka sayısının yüksek oranda düşmesi hedefleniyor.

Vaka sayısının en yüksek olduğu illerden biri olan İstanbul’da da İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk kuvvetleri, kapanmanın ilk gecesinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

İZİN BELGELERİ KONTROL EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, E-5 karayolunda kuralları ihlal etmek isteyenlere geçit vermedi.

Polis ekipleri, uygulamada araç sürücülerini çevirerek ehliyet ve ruhsatları ile izin belgelerini kontrol edildi. İzin belgeleri incelenen sürücüler, kontrolünden ardından yollarına devam etti. Uygulamaların sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.