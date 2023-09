ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 100. yılı için 3 gün sürecek olan etkinlikler dün, CHP Genel Merkezi'nde başladı.

CHP Genel Merkezi önünde başlayan ilk etkinlikte, orkestra şefi ve besteci Rumen Bujor Hoinic'in CHP'nin 100. yılı için sözlerini yazıp bestelediği 100. Yıl Marşı da ilk kez seslendirildi.

"Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla" sloganıyla yapılacak olan etkinliklerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün, 81 ilden gelen 1922 kişiyle de Anıtkabir ziyareti gerçekleştirmesi bekleniliyor.

Anıtkabir'in ardından rota İsmet İnönü'nün mezarı olacak

Kılıçdaroğlu öncülüğündeki 1922 kişi ilk olarak Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak.

Akabinde Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra CHP'nin İkinci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bırakacak.

CHP'nin 100. yılına özel bestelenen marşın sözleri dikkat çekti

Dün düzenlenen etkinlikte, Rumen Bujor Hoinic'in 100. yıla özel bestelediği marş ilk kez okundu ve sözleri de dikkati çekti. "Altı oklu bayrağım dalganlansın" sözlerinin yer aldığı beste, "Hak, hukuk, adalet! İlelebet" ifadeleriyle son buluyor.

Programda ayrıca, Sunay Akın da "Aydınlanma Yolunda CHP" anlatısı gerçekleştirdi.

"Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla" sloganıyla düzenlenen program ses ve ışık gösterileriyle sona erdi.

Programda ilk kez dinletilen "100. Yıl Cumhuriyet Marşı"nın sözleri şöyle:

"Bin dokuz yüz yirmi üç



Yirmi dokuz Ekim’i



Cumhuriyet kuruldu,



Gökte bir yıldız doğdu.



Cumhuriyet uğruna



Can veririz adına,



Şehitler kanlarını,



Feda etti yurduma.



Cumhuriyet bir asır,



Ebediyen yaşasın!



Altı oklu bayrağım dalgalansın,



Göklerde parlasın.



'Ya istiklal, ya ölüm'



ATAMIZIN sözleri;



Halkımızın eseri



Türkiye Cumhuriyeti.



Eşit ve hür yaşarız,



Her güçlüğü aşarız,



Korumaya and içtik



Bu destanı yazan milleti.



Senin olsun Türkiyem



Sonsuza dek hürriyet,



Gerçek demokrasi, medeniyet,



Hak, hukuk, adalet.



Hak, hukuk, adalet!



Hak, hukuk, adalet! İlelebet"